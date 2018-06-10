الشارقة (الاتحاد)

وقعت شركة الشارقة لإدارة الأصول، أمس، اتفاقية شراكة مع الاستشاريون إتش إس إس، والتي من شأنها توفير أفضل مستويات الحلول الهندسية وأكثرها فاعلية من حيث التكلفة.

وبموجب اتفاقية الشراكة لإنجاز المشاريع (PDP)، تقوم إتش إس إس بتقديم الحلول الشاملة، مع التركيز على مهام رئيسة تشمل تخطيط المشاريع، والتصميم الهندسي، والبناء، وإدارة المشاريع، إضافة إلى خدمات تأمين التمويل المطلوب للمشاريع، وغيرها. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية بين وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة لإدارة الأصول، وجورج سعيد خريش المدير العام لـ «الاستشاريون إتش إس إس»، بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من الجانبين. ويقوم مكتب «الاستشاريون إتش إس إس»، العامل بشكل وثيق مع شركة «الشارقة لإدارة الأصول»، بتنسيق وإدارة جميع المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، بكامل إمكاناته وخبراته الهندسية كتخطيط المشاريع وتصميمها إلى إنشاءات الأبنية وإنجاز تنفيذ المشاريع وغيرها الكثير.

وقال وليد الصايغ: «نحن سعداء بشراكتنا مع «الاستشاريون إتش إس إس»، التي تأتي في إطار سعينا لتطوير أصول مواكبة لأحدث التقنيات، بما يحقق الاستدامة ويعزز التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، كما تتماشى مبادرة«شراكة تسليم المشاريع»مع رؤيتنا وأهدافنا، وستساهم خبرات هذه الشركة وفريقها الاستشاري في إضفاء ميزة وقيمة مضافة على مشاريعنا».