«بلووم العقارية» تنجز الأعمال التمهيدية لـ «بلووم تاورز»

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت شركة «بلووم العقارية»، الأعمال الإنشائية التمهيدية لمشروع «بلووم تاورز» السكني الواقع في منطقة قرية جميرا سيركل بدبي. وقامت شركة العروبة للمقاولات بتنفيذ هذه المرحلة من بناء المشروع السكني المقرر الانتهاء منه في الربع الرابع من عام 2020.

ويتضمن «بلووم تاورز» الذي تم إطلاقه خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي 2017 ثلاثة أبراج توفر 944 وحدة سكنية مستقلة سيتم بناؤها على بوديوم من أربعة طوابق، وتم تخصيص برجين للبيع يضمان 689 شقة عصرية مكونة من استديوهات وغرف نوم واحدة مصممة بشكل أنيق وعصري.

وقال سامح مهتدي، الرئيس التنفيذي لشركة «بلووم القابضة»: «يمثل إنجاز الأعمال التمهيدية لمشروع «بلووم تاورز» محطة مهمة ضمن خطتنا لتسليم هذا المشروع المتميز حسب الجدول الزمني المقرر.

وحظي «بلووم تاورز» الذي يستهدف أصحاب الدخل المتوسط بإقبال واسع وكبير من قبل المستثمرين نظراً لموقعه المتميز وسهولة الوصول إليه وقدرته على تحقيق عوائد استثمار مجزية من ارتفاع قيمة العقار ودخل الإيجارات. وتجري الأعمال الإنشائية على قدم وساق حيث نسعى لبناء وجهة سكنية تواكب أرقى المعايير العالمية للحيـاة العصريـة وتوفر لسكانها تجربة معيشة استثنائية».