«إحصاء الشارقة» يطلع على التجارب الدولية

الشارقة (الاتحاد)

اختتم وفد دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة زيارة لمراكز الإحصاء في كل من هولندا، والدنمارك، وبريطانيا، تعرف خلالها إلى أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعدادات السجلية، والإحصاءات الرسمية، وآخر المستجدات والتطورات التكنولوجية في عمليات الإحصاء وجمع البيانات.

وتأتي هذه الزيارة التي ترأسها الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس «إحصاء الشارقة»، وكل من المستشار علي بن محبوب، وعبد الله الكديد، وخميس بشير، بهدف الاطلاع على تجربة مراكز الإحصاء الأوروبية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وشارك وفد الدائرة في عدد من الاجتماعات التي تناولت الأساليب الحديثة المستخدمة في تنفيذ تعدادات السكان والمساكن، باستخدام مصادر البيانات السجلية المتعددة، وكيفية تهيئة قواعد البيانات الحكومية وغير الحكومية وسجلاتها الإدارية لتكون مصدرا دقيقا لتنفيذ التعدادات السجلية.

واستعرض وفد الدائرة خلال زيارته مراحل تنفيذ مشروع «تبادل» البيانات بين مؤسسات حكومة الشارقة حيث أشادت المراكز الإحصائية في هذه الدول بمشروع «تبادل» واعتبرته خطوة مهمة للانتقال من المسوحات التقليدية إلى المسوحات والتعددات السجلية التي توفر الكثير من الجهد والوقت والتكلفة.