«الرقمنة».. تضع خدمات البنوك في «الجيوب»

حسام عبدالنبي (دبي)

يحمل المستقبل القريب تغييرات كبيرة في الشكل الحالي للبنوك وطريقة أداء الخدمات المصرفية، في ظل التوجه نحو البنوك الرقمية التي أصبحت تشكل بديلاً عصرياً للبنوك بشكلها التقليدي، حتى أن أحد كبار المصرفيين وصفها بأنها «صديق» مالي لشباب الألفية المتمرسين بالتقنيات الرقمية، حيث يمكنهم الحصول على الخدمات البنكية عبر هواتفهم المحمولة.

ومن خلال البنوك الرقمية يحصل العميل على جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية فقط، ومن دون فروع أو فرق مبيعات أو معاملات ورقية، حيث يمكن فتح الحسابات على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ومن جميع أنحاء البلاد، وتحويل الأموال عبر قنوات التواصل الاجتماعي، والحصول على خدمات العملات الأجنبية وتداول الأسهم العالمية وتجارة الذهب والاستثمار في العملات الأجنبية وغير ذلك، مع وجود آلية رقمية بالكامل لتقديم الخدمات والدعم للعملاء من خلال التطبيقات والمنصات الإلكترونية للتواصل المباشر، متكاملة مع فيسبوك ماسنجر.

وبحسب مصرفين، فإن تنامي الاهتمام وزيادة الإقبال على البنوك الرقمية في دولة الإمارات، أصبح مركزاً للابتكار في الشرق الأوسط شجع البنوك المحلية على زيادة استثماراتها في مجال البنوك الرقمية، مشيرين إلى أن المكاسب تتمثل في استقطاب العملاء من فئة جيل الألفية الأكثر ارتباطاً بالتكنولوجيا والإسراع بزمن تنفيذ المعاملات وتوفير 50% من التكلفة التشغيلية، فضلاً عن الآثار البيئية المتمثلة في عدم استخدام المعاملات أو كشوف الحساب الورقية.

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