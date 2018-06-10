ترامب يقوض جهود «السبع» ويهدد بفرض رسوم على السيارات

كيبيك (رويترز)

قوض الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهود مجموعة السبع لتبني موقف موحد بعدما ثار غضبه من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وقال إنه قد يزيد رسوماً على الواردات عبر فرضها على صناعة السيارات وهي قطاع ذو حساسية. وجاء إعلان ترامب المدوي برفضه بيان مجموعة السبع بعد أن غادر القمة في كندا مبكراً، ليقوض ما بدا أنه توافق هش بشأن الخلاف التجاري بين واشنطن وكبار حلفائها.

وكتب الرئيس الأميركي على تويتر: «جاستن ترودو رئيس وزراء كندا تصرف بخنوع وليونة خلال اجتماعاتنا كمجموعة السبع، ليعقد مؤتمراً صحفياً فقط بعد مغادرتي، قائلا إن التعريفات الأميركية نوع من الإهانة وإنه «لن يتم تخويفه»، مضيفاً: «إنها (التصريحات) غير صادقة تماماً وضعيفة. التعريفات التي فرضناها جاءت رداً على فرضه 270% على الألبان».

وفي مؤتمره الصحفي تحدث ترودو عن إجراءات ستتخذها كندا الشهر القادم رداً على قرار ترامب فرض رسوم على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ورداً على تغريدات ترامب قال مكتب رئيس الوزراء: «نركز على كل ما أنجزناه هنا خلال القمة. رئيس الوزراء لم يقل شيئاً لم يكن قاله من قبل علناً وفي محادثات خاصة مع الرئيس». وبإصداره تعليمات لممثليه بعدم إقرار البيان، يبدو أن ترامب يؤكد على الهدف الذي طالما تحدث عنه وهو تغيير الأمر الواقع، سواء بانسحابه من اتفاقية عالمي للمناخ أو الاتفاق النووي مع إيران، أو التهديد بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وذكر البيان الذي بدا أنه يخفي الخلافات التي ظهرت على السطح في قمة مجموعة السبع، أن قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان اتفقوا على الحاجة إلى «تجارة حرة وعادلة ومفيدة لطرفيها» وعلى أهمية محاربة الحماية التجارية. وقال البيان: «نسعى جاهدين لتقليل الحواجز الجمركية وغير الجمركية والدعم». وأدى تراجع ترامب الذي أعلنه وهو في طريقه إلى سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إلى اضطراب بين شركائه في مجموعة السبع.

وقال مسؤول أوروبي طلب عدم نشر اسمه: «نتمسك بالبيان كما اتفق عليه المشاركون».

وحاول نظراء ترامب في مجموعة السبع إيجاد قدر من التوافق مع واشنطن بشأن التجارة والقضايا الرئيسية الأخرى التي أرست أسس مجموعة الدول الصناعية السبع قبل 42 عاماً.