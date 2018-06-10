«أدنوك للتوزيع»: تركيب 141 ألف شريحة ذكية للسيارات

أبوظبي (الاتحاد)

انتهت شركة أدنوك للتوزيع، من تركيب 141 ألف شريحة ذكية على السيارات، بما في ذلك 29.5 ألف شريحة منذ أن وزعت شرائح ذكية مجانية قبل ستة أسابيع.

وأعلنت الشركة في بيان أمس، عن افتتاح مركزين جديدين لتركيب الشرائح الذكية في الشارقة والمنطقة الغربية، كما سيتم تمديد ساعات العمل في خمسة مراكز قائمة في الدولة بعد شهر رمضان.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأدنوك للتوزيع: «شهدت الأسابيع الستة الماضية بعد بدء توزيع الشرائح الذكية المجانية تجاوباً ملفتاً من العملاء، حيث أظهرت هذه الفترة النمو المتزايد في أعداد العملاء الذين حرصوا على تركيب الشرائح الذكية على سياراتهم وتحقيق الاستفادة من التطور التكنولوجي لجعل عملية التزود بالوقود أسهل وأسرع، وقد سعت أدنوك للتوزيع للاستثمار في تقنية الشرائح الذكية لتحسين تجربة عملائنا، وأنا على ثقة من أنها ومع مرور الوقت ستسهم في الحد من الازدحام خلال أوقات الذروة».

وتمكّن الشرائح الذكية العملاء من الدفع مقابل التزود بالوقود دون الحاجة لاستخدام بطاقات الائتمان أو بطاقات الدفع الآلي، عقب تعبئة الحساب الذكي إلكترونياً. وبحلول نهاية شهر يونيو، ستصبح جميع محطات الخدمة التابعة للشركة في الدولة والبالغ عددها 362 محطة ممكنة للخدمة الذكية، مما يسمح للعملاء بسرعة التزود بالوقود والدفع. وعلى العملاء الراغبين في تركيب الشريحة الذكية على مركباتهم، اتباع الخطوات الأربع البسيطة التالية:

التسجيل لفتح حساب «محفظة أدنوك» عبر www.adnocdistribution.ae/‏smart بتعبئة رصيد محفظة أدنوك بمبلغ 50 درهماً أو أكثر لتفعيلها.

تحديد موعد لتركيب الشريحة عبر الإنترنت.

التوجه بالمركبة إلى مركز تركيب الشرائح الذكية في الموعد المحدد.