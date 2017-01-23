«دبي العقاري» يطلق خطة البحوث العقارية والابتكار 2021

دبي (الاتحاد)

أطلق معهد دبي العقاري الجائزة العالمية للبحوث والابتكار‏‭،‬ ضمن ‬استراتيجية ‬متكاملة ‬للبحوث ‬والابتكار ‬العقاري ‬2021 ‬التي ‬وضعها ‬المعهد، ‬وذلك ‬بهدف ‬تشجيع ‬وتعزيز ‬الابتكار ‬في ‬القطاع ‬العقاري، بحسب بيان أمس.

تهدف الخطة إلى نشر المعرفة واستشراف المستقبل في مجال البحوث والابتكار في قطاع العقارات، وتعزيزهما من خلال البحوث التطبيقية والمشاريع والمختبرات الحياتية للقطاع العقاري في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عمومًا، إضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

‬وتضمن ‬المبادرة ‬بالإضافة ‬إلى ‬الجوائز، ‬تأسيس ‬وإدارة ‬منصة ‬معرفية ‬للبحوث ‬والابتكار ‬لمستقبل ‬قطاع ‬العقارات ‬في ‬القرن ‬الواحد ‬والعشرين، ‬كما ‬تسهم ‬في ‬تطبيق ‬نتائج ‬البحوث ‬عبر ‬تمويل ‬مشاريع ‬الابتكار، ‬بالتعاون ‬مع ‬المؤسسات ‬الأكاديمية، ‬وبرعاية ‬من ‬المنظمات ‬المهنية ‬العقارية ‬وقيادات ‬مختارة ‬من ‬القطاع ‬العقاري.

وقال محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري «تهدف الجائزة إلى بناء ثقافة المعرفة في استشراف المستقبل، وتوظيف البحوث لتوجيه الابتكار لإيجاد الحلول الأمثل للتغيرات المستقبلية التي تواجه المجتمع من ناحية تحديات التغير المناخي، الثورة الصناعية الرابعة والتغيرات المجتمعية السكانية».