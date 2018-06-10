«مجمع الاتحاد» بمدينة مصدر ينال جائزة «المبنى الأخضر»

أبوظبي (الاتحاد)

فاز «مجمع الاتحاد المستدام» في مدينة مصدر، بجائزة «المبنى السكني الأخضر» في إطار جوائز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأبنية الخضراء 2018 التي نظمها مجلس الإمارات للأبنية الخضراء.

وتم منح الجائزة لشركة «ملتيبلكس للإنشاءات» التي قامت ببناء المجمع، خلال حفل أقيم مؤخراً في إمارة دبي.

والمشروع الذي تم تطويره أيضاً من قبل شركتي «وودز باجوت» ومجموعة «بي أس بي جي»، حاصل على التصنيف البلاتيني بنظام ليد «LEED» (الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة)، وهي واحدة من أكثر معايير المباني الخضراء استخداماً في العالم.

كما حصل المبنى على تصنيف «3 لآلئ» بموجب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني «PBRS» من برنامج «استدامة» لتصنيف المجمعات العمرانية التابع لدائرة التخطيط العمراني والبلديات في إمارة أبوظبي.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في «مصدر»: إضافة «مجمع الاتحاد المستدام» إلى مدينة مصدر يساهم في تعزيز مكانة المدينة وريادتها في مجال التنمية العمرانية المستدامة.