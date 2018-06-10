ليلة القدر رحلة إيمانية

هناء الحمادي (أبوظبي)

الكاتبة شهد العبدولي، تقول إن ليلة القدر في القرآن الكريم، وصفت بأنها خير من ألف شهر، وإن لها من الفضائل العديد ولها من الأجر الكثير، فهي طمأنينة للنفس وبشاشة للروح وراحة لكل المسلمين، تهب فيها نسائم الرحمات والطاعات، لذلك فهي ليلة عظيمة ومن اغتنمها وقام بها فله الأجر والفوز العظيم، وقد حرص المسلمون على تحرّي هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان، طمعاً بالأجر والثواب المضاعف.

ومن فضائل هذه الليلة نزول القرآن الكريم، وتفوق هذه الليلة بأهميّتها ألف شهر، فيرتفع فضلها، ويعلو شأنها، ويتضاعف الأجر فيها، وتتنزّل الملائكة في هذه الليلة لتحفّ المسلمين، وتخلو هذه الليلة من الشرور، فيعمّ السلام والطمأنينة وراحة البال».

وتقول: «يتسارع المسلمون والمؤمنون من كل البلاد ليجتمعوا في العشر الأواخر من رمضان، في بيت الرحمن بمكة للفوز بالصلاة في ليلة القدر، فيحصدوا الأجر والثواب ويعيشوا حالة من الهدوء والسكينة التي تغمر قلوبهم وتريح نفوسهم، فهنيئاً لكل من نالها وأعد العدة للفوز بها».