مسجد تايبيه الكبير

أكبر وأشهر مسجد في تايوان، تبلغ مساحته الإجمالية 2,747 متر مربع، ويستوعب 1000 مصلٍ، ويقع المسجد في حي دان من مدينة تايبيه، ويعد أهم معلم تاريخي وإسلامي هناك، وصممه المهندس المعماري الشهير يانغ تشو تشنغ وفقا للتصاميم الإسلامية والعمارة العربية. المسجد له قبة خضراء برونزية يبلغ ارتفاع سقفها 15 مترا ويبلغ قطرها 15 مترا، وهي مزينة بأوراق من النحاس الأصفر، وأعمدته على الطراز المعماري الروماني والبيزنطي، وتظهر في أروقة المسجد أقواس متدرجة، والمسجد له قبتان من الطراز البيزنطي على شكل قبة بصلية وزخارف على شكل هلال، يحتوي المسجد على مآذن بارتفاع 20 مترا لكل مئذنة.