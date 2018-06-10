دليل إلكتروني لأهم تطبيقات التحكم بالوزن

يحيى أبوسالم (دبي)

تعد ممارسة الرياضة من أهم العادات الصحية التي يجب تبنيها، خصوصاً في ظل الطفرة التكنولوجية. وبحسب خبراء يؤثر جلوس مستخدمي الأجهزة الذكية فترات طويلة على كثير من أعضاء أجسامهم، ولعل أبرز تلك التأثيرات السلبية السمنة وزيادة الوزن. ومع شهر رمضان المبارك، وكثرة المسلسلات والبرامج التلفزيونية وكثرة المأكولات والحلويات، وقلة الحركة والنشاط، يتحول شهر رمضان لدى الكثيرين من شهر تقليل الأوزان، إلى شهر مضاعفتها.

ويرى خبراء صحة أن ممارسة الرياضية فترة ثم الانقطاع عنها لا يفيد على المدى البعيد، كما يؤكدون أن التوقف عن تناول نوعيات محددة من الطعام، يضر الجسم. ولهذا ينصحون الراغبين في التخلص من أوزانهم الزائدة، بتغيير أسلوب حياتهم وتحويل الرياضة إلى عادة يومية. وفي هذا المجال ظهرت كثير من التطبيقات الذكية تساعد في الحفاظ على الصحة يمكن ببساطة تحميلها على الهواتف الذكية.

أولاً: تطبيقات الساعات الذكية:

◆ تطبيق التمارين على Apple Watch: الذي يتيح لمستخدميه الاستفادة من تمارين مثل الجري، وتمارين المراحل عالية الشدة، واليوغا والسباحة، من خلال استخدام الضبط التلقائي لأشواط السباحة ومراقبة معدل نبضات القلب لقياس معدل السعرات الحرارية التي استهلكت.