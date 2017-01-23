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بنك أبوظبي الوطني:

استقرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً يدفع عجلة النمو بالمنطقة
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يلعب استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير صادر أمس بنك أبوظبي الوطني لعام 2017.

وتوقع تقرير الاستثمارات العالمية من البنك، الارتفاع التدريجي لتوقعات النمو العالمي، عن التوقعات الحالية البالغة 3.4% لعام 2017 (صندوق النقد الدولي)، وصولاً إلى العام 2018.كما توقع التقرير تزايد احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 1.25-1.50% بحلول نهاية العام الجاري، مما يعني ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة الأميركية، وحفاظ الدولار على مكانته باعتباره العملة المفضلة، واحتمال اختبار مستويات جديدة لتعادل سعر صرف اليورو مقابل الدولار، ومواصلة أسواق النفط محاولة استعادة التوازن، على أن يتراوح سعر برميل النفط الخام بين 45-60 دولاراً تقريباً خلال العام 2017.

ورجح أن تتفوق أسواق الأسهم على فئات الأصول الأخرى، بقيادة الأسواق الأميركية والأوروبية.

كما توقع أن تسجل السندات مرتفعة العائدات، خاصة في الأسواق المتقدمة، أداءً أفضل من السندات الاستثمارية منخفضة المخاطر.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، توقع بنك أبوظبي الوطني، تحسن معدل النمو، على الأرجح، خلال 2017 مع استمرار النتائج الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية التي تواصل أيضاً رفع معنويات المستثمرين على الرغم من استمرار مرحلة التكيف مع انخفاض أسعار النفط في المنطقة، وبقاء أرباح الشركات في مختلف أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين المنخفضة إلى المتوسطة من خانة واحدة خلال العام 2017. ... المزيد
     
 

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