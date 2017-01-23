استقرار أسعار النفط فوق 50 دولاراً يدفع عجلة النمو بالمنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

يلعب استقرار أسعار النفط فوق مستوى 50 دولاراً للبرميل دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، بحسب تقرير صادر أمس بنك أبوظبي الوطني لعام 2017.

وتوقع تقرير الاستثمارات العالمية من البنك، الارتفاع التدريجي لتوقعات النمو العالمي، عن التوقعات الحالية البالغة 3.4% لعام 2017 (صندوق النقد الدولي)، وصولاً إلى العام 2018.كما توقع التقرير تزايد احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة إلى مستوى 1.25-1.50% بحلول نهاية العام الجاري، مما يعني ثلاث زيادات متتالية في أسعار الفائدة الأميركية، وحفاظ الدولار على مكانته باعتباره العملة المفضلة، واحتمال اختبار مستويات جديدة لتعادل سعر صرف اليورو مقابل الدولار، ومواصلة أسواق النفط محاولة استعادة التوازن، على أن يتراوح سعر برميل النفط الخام بين 45-60 دولاراً تقريباً خلال العام 2017.

ورجح أن تتفوق أسواق الأسهم على فئات الأصول الأخرى، بقيادة الأسواق الأميركية والأوروبية.

كما توقع أن تسجل السندات مرتفعة العائدات، خاصة في الأسواق المتقدمة، أداءً أفضل من السندات الاستثمارية منخفضة المخاطر.