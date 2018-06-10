نسرين.. «باحثة» الدراما الرمضانية

القاهرة (الاتحاد)

نسرين من أبرز الفنانات اللاتي ارتبط بهن الجمهور خلال شهر رمضان الكريم، ورغم اعتزالها التمثيل قبل أكثر من 25 عاماً، وتحديداً في عام 1991، فإنها شاركت خلال خمسة عشر عاماً فقط امتدت من 1976 إلى 1991 في بطولة عديد من المسلسلات الرمضانية، قدمت فيها أدواراً متميزة تنوعت بين الرومانسية والاجتماعية والتراجيدية والكوميدية والتاريخية.

وبدأت نسرين مشوارها مع دراما رمضان من خلال مسلسل «فرصة العمر» أمام محمد صبحي، وحسن عابدين، وهو من تأليف لينين الرملي، وإخراج أحمد بدر الدين، ثم شاركت في بطولة «الهاربان» مع سيد زيان، وإبراهيم سعفان، وإخراج فايز حجاب، و«نجم الموسم» مع محمد رضا، وهدى سلطان، وإخراج محمد فاضل، الذي تعاونت معه فيما بعد بمسلسلات «رمضان والناس» أمام محمود مرسي، وصلاح منصور، و«صيام صيام» مع يحيى الفخراني، وصلاح السعدني، و«طائر الأحلام» مع نور الشريف، وصفاء أبو السعود، وتعاونت مع إنعام محمد علي في «الباحثة» أمام صلاح ذو الفقار، وليلى طاهر، ومع فخر الدين صلاح في «المشربية» أمام شكري سرحان، وفردوس عبد الحميد، من تأليف أسامة أنور عكاشة، الذي شاركت معه أيضاً في الجزأين الأول والثاني من «أبواب المدينة» أمام صلاح السعدني، ومحمود المليجي، وعبدالمنعم إبراهيم، وصلاح قابيل، وإلهام شاهين، وسمية الألفي، ودلال عبد العزيز، ومحسن محيي الدين، والجزأين الأول والثاني من «الشهد والدموع» أمام عفاف شعيب، ويوسف شعبان، و«رحلة أبو العلا البشري» أمام محمود مرسي، وكريمة مختار، و«عابر سبيل» أمام عبد الله غيث، ويحيى الفخراني، كما شاركت في مسلسلات «سفينة العجائب» مع يحيى الفخراني، وعمر فتحي، و«سبع صنايع» مع يونس شلبي، ومحمد رضا، و«أبناء العطش» مع صلاح السعدني، وفاروق الفيشاوي، و«رحلة عذاب» مع صلاح ذو الفقار، وإلهام شاهين، و«عالم عم أمين» أمام عبد المنعم إبراهيم، وأمينة رزق، و«الموج والصخر» مع كريمة مختار، ونوال أبو الفتوح، و«أشواقي بلا حدود» مع تحية كاريوكا، وشويكار، وحمدي غيث، وجسدت شخصية «شجرة الدر» في مسلسل «العز بن عبد السلام - سلطان العلماء» مع محمود ياسين، وعماد رشاد، وشاركت مع عبد المنعم مدبولي في مسلسل الأطفال الرمضاني «جدو عبده زارع أرضه».