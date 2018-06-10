أحمد عز: لا أخشى تهديدات المتطرفين

محمد قناوي (القاهرة)

كشف النجم أحمد عز عن تلقيه تهديدات بالقتل والإيذاء من مجهولين بسبب مناقشته قضية الإرهاب في مسلسله الرمضاني «أبو عمر المصري»، الذي يعرض حالياً على عدد من القنوات الفضائية. وقال: «سبق وأن تلقيت تهديدات مماثلة بعد تقديمي فيلم «الخلية»، الذي جسدت فيه شخصية ضابط يكافح الإرهاب، وهذه التهديدات لاتزال مستمرة، خاصة بعد بدء عرض مسلسل «أبو عمر المصري».

قضية مهمة

وأوضح أن «السبب وراء عودته مرة أخرى للدراما هذا العام هو موضوع المسلسل»، مشيرًا إلى أن «أبو عمر المصري» مكتوب بشكل جذاب، خاصة أنه يناقش قضية عالمية كالإرهاب.

وأضاف «ما دفعني لتقديم المسلسل قضية الإرهاب، التي تشغل العالم، فقد أصبحت ظاهرة الإرهاب دولية، وسبق أن ناقشت هذه القضية في فيلم «الخلية»، والذي قدمت فيه دور ضابط يكافح الإرهاب، في حين أجسد في «أبو عمر المصري» شخصية نقيضة لزعيم في تنظيم متطرف»، متابعاً «وجدت أن تقديم شخصيتين متناقضتين في عملين متتاليين ممتع جداً تمثيلياً». ولأن الدراما التليفزيونية تدخل كل بيت عربي، قال عز: «عندما أقرر تقديم مسلسل أحرص على تقديم موضوعات تهم الناس، وتعجبني في الوقت نفسه، فمثلاً تناول مسلسل «الأدهم» قضية الهجرة غير الشرعية، في حين أرخ مسلسل «الاكسلانس» لمرحلة حكم الإخوان في مصر، وما شابه من أمور عايشناها بالفعل، وبالتالي ليس غريباً أن أناقش قضية تؤرق المجتمع الدولي مثل الإرهاب في «أبو عمر المصري».