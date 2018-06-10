أحمد فهمي: «الشريط الأحمر» رافعة أمل لمرضى السرطان

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

حالات إنسانية مختلفة خلقت مشاعر متباينة بين الفرح والحزن بين متابعي مسلسل «الشريط الأحمر»، الذي يعرض على شاشة قناة «أبوظبي»، محققاً ردود أفعال إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن العمل يهدف إلى زرع الأمل والتفاؤل بين مرضى السرطان ورسم بسمة على وجوهم، كما يعتبر مرجعاً طبياً للمرضى وكيفية مقاومتهم للسرطان.

و«الشريط الأحمر» مأخوذ عن المسلسل الإسباني العالمي red band society، الذي تم إنتاجه في 15 دولة مختلفة، منها أميركا وإسبانيا وروسيا وفرنسا وهولندا وألمانيا وإيطاليا، وقد قرر منتجو المسلسل خلود أبو الحمص وعادل عبدالله وإيهاب بهجت وأحمد عصام فهمي، أن تدور أحداث المسلسل بالكامل في مستشفى 57357 بمصر.

واللافت أن من لعب بطولته مجموعة من الشباب المبدعين منهم معاذ نبيل وأحمد ماجد وأحمد خالد ويوسف حسام، ونور إيهاب الذي استطاعوا تقديم جرعة إنسانية أشاد بها الجميع مع مشاركة نخبة من النجوم على رأسهم أحمد فهمي ونشوى مصطفى.

ويلعب أحمد فهمي دور نائب مدير مستشفى 57357، وعن تجربته في العمل، قال «قررت هذا العام عدم المشاركة في أعمال درامية، خصوصاً أنه لم يعرض علي عمل يستفزني لأخوض به الماراثون الرمضاني، لكن عندما عرضت علي المشاركة في «الشريط الأحمر» وافقت من دون تردد، خصوصاً أنه عمل إنساني بالدرجة الأولى، وأرباحه ستذهب لمصلحة مستشفى 57357، لذلك لم أركز في مساحة الدور حتى لو كنت ضيف شرف، وأغلب المشاركين في العمل لم يتقاضوا أجراً نظير مشاركتهم فيه، فهذا المسلسل يختلف عن جميع الأعمال الفنية، لاسيما أنه يرصد انتصارات وانكسارات مرضى السرطان من خلال مجموعة منهم تتراوح أعمارهم بين 13 و25 سنة».