كيف تتجنب رائحة الفم الكريهة في الصيام؟

لرائحة الفم أسباب منها طول فترة الصيام التي تزيد عن 12 ساعة، بحيث يستهلك الجسم جميع مصادر الطاقة المخزونة فيه، وهذا سبب ظهور رائحة تشبه الأسيتون، كما أن تناول الأطعمة الغنية بعنصر الكبريت مثل البصل والثوم، ينتج عنه رائحة بسبب تطاير أبخرة كبريتية أو نيتروجينية، فضلا عن أمراض اللثة واللسان والأسنان، ونزول مخاط خلف الحلق، وبعض الحالات المرضية مثل أمراض الكبد والتهابات في المعدة أو الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وللتغلب على رائحة الفم الكريهة في رمضان، يمكن اللجوء إلى حلول بسيطة منها؛ لا تجعل آخر طعامك من النوع الذي يلتصق بالأسنان أو الذي يعلق بينها كالمعجنات والسكاكر أو الأطعمة الصلبة أو اللحوم، ولا تجعل آخر طعامك أو شرابك من النوع الحامض كالعصائر، لأن ذلك يؤدي إلى التفاعل مع سطوح الأسنان فتتآكل، فإن فعلت فتمضمض جيداً بالماء، وتناول تفاحة فهي جيدة لتنظيف ما بين الأسنان، وامضغ البقدونس أو النعناع أو حبة هيل بعد الوجبة، واستعمل فرشاة ومعجونا بعد تناول وجبة السحور، واستعمل السواك، وخلل الأسنان بالخيط. ونظف سطح اللسان بالفرشاة والمعجون.

ندى زهير

مديرة إدارة التغذية المجتمعية بمستشفى توام / شركة صحة أبوظبي