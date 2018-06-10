نيفين ماضي تبرع في إعداد المقبلات والحلويات

أشرف جمعة (أبوظبي)

على الرغم من أن دخول المطبخ بالنسبة للفنانة نيفين ماضي في رمضان صعب بعض الشيء إلا أنها تدخله برغبة عارمة من أجل تجهيز الأطعمة المحببة لديها، مشيرة إلى أنها تحرص على أن تقدم أطباق المقبلات، وأنه كلما سنحت لها الفرصة لتعد الأطباق التي تبرع فيها تهيئ كل الظروف من أجل طهي الأطعمة بإتقان وحرفية، ولا تخفي أنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى مساعدة بعض أفراد العائلة في المطبخ خصوصاً أن هذه الأيام المباركة تكون فرصة لاجتماع العائلة، ومن ثم الشعور بهذه الأجواء الخاصة.

وذكرت أنها تجيد إعداد بعض الأطباق مثل السلطات بأنواعها، والمقبلات المتنوعة، وأطباق الحلويات الرمضانية الشهيرة مثل الكنافة والقطايف، وأنها تبتعد في رمضان تحديداً عن الأكلات الدسمة، لكي لا يزيد وزنها.

وأشارت ماضي إلى أنها في رمضان تشعر بالحياة بمعناها الحقيقي، وأنها تشعر بسعادة غامرة حين تطهو بعض الأطعمة التي تلقى استحساناً من أفراد أسرتها ومن الضيوف خصوصاً أن الدعوات التي تقدمها للأصدقاء للإفطار على مائدتها الرمضانية تسهم بتعميق العلاقات الاجتماعية.

وقالت إنها تستثمر فرصة وجود الأقارب والأهل من أجل تقديم بعض الأطعمة التي لها باع في طهوها كما أنها تقدم أطباقاً لمائدة السحور أيضاً عندما تشعر بأنها في حالة مزاجية تسمح لها بإعداد الأطعمة، وكذلك عندما تجد بعض الفراغ لتمارس هوايتها المفضلة.