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مائدة رمضان

إيمانويل ديتوليو: الصلصات الغنية تعزز المذاق
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تاريخ النشر: الإثنين 11 يونيو 2018

نسرين درزي (دبي)

تحدث الشيف إيمانويل ديتوليو عن أهمية الصلصات في تحضير الأكلات الساخنة. وقال إنه كلما كانت الخلطات واضحة المذاق، جاءت النتيجة مرضية وشهية على مائدة رمضان. وذكر ديتوليو، الطاهي الرئيس في مطعم فومو بفندق أمواج روتانا - دبي، أن متابعة الطهي على النار من الفنون الضرورية للتأكد من الحفاظ على الطعم المطلوب من دون أن تطغى نكهة على الأخرى. والأمر نفسه بالنسبة لشوي اللحوم داخل الفرن وكذلك تحضير الحلويات التي لا يكفي أن يكون سكرها مضبوطاً وإنما كثافتها وهشاشتها ودرجة تحميرها.

كفتة الدجاج

المكونات:

* 500 جرام صدر دجاج

* حبة فلفل أخضر مقطعة ... المزيد
     
 

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