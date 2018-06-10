ابتغاء وجه الله في العمل.. أساس تماسك المجتمع

أحمد شعبان (القاهرة)

حث الإسلام على التحلي بالأخلاق الحميدة التي من شأنها أن تهذب الفرد وتصلحه وتؤدي إلى قيام مجتمع متماسك وقوي، وعمل الخير أحد هذه الخصال والأخلاق، حيث يتصف المجتمع المسلم بأنه مجتمع متكاتف، والمسلم سباق لفعل الخيرات، ومنها العبادات والطاعات التي عدها الله تعالى من صور عمل الخير.

ويقول الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، قال تعالى: (... وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ...)، «سورة البقرة: الآية 197»، علمتنا هذه الآية الكريمة أن عمل الإنسان للخير محفوظ عند الله تعالى حتى ولو لم يشكره الناس، وجاء في تفسير السعدي أن كل خير وقربة وعبادة يقوم بها الإنسان أثناء الحج، فإن الله بها عليم، وخصوصا في تلك البقاع الشريفة، وإنه ينبغي على المؤمن تدارك كل أنواع عمل الخير هناك، من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان.

وعمل الخير في الإسلام، هو كل عمل صالح يأتيه المسلم يبتغي به وجه الله خالصا من الرياء، ولا يقتصر عمل الخير على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يشمل كل المباحات، ويربط كثير من الناس عمل الخير بإنفاق المال في سبيل الله وإخلاص النية لله تعالى، وطلب المثوبة قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، «سورة الحج: الآية 77».

ويقول تعالى: (... وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)، «سورة البقرة: الآية 110»، إشارة إلى عظيم الأجر والثواب الذي يحصل عليه الإنسان من ربه جل وعلا عندما يفعل الخيرات، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «الدال على الخير كفاعله»، وفي هذا دليل على عدم اقتصار فعل الخير على فاعل الخير فقط، بل يستطيع الإنسان أن يدل غيره وأن يحصل هو أيضاً على الأجر والحسنات، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على عمل الخير في وجوه كثيرة، ومنها الصدقة على الفقير والمسكين، وتعاهد الأرامل واليتامى وتفقدهم، وحسن التعامل مع الجار، وإماطة الأذى عن الطريق، والإصلاح بين المتشاحنين.

وعدّ الله تعالى عمل الخير والمسارعة فيه من صفات الأتقياء، حيث قال: (أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ)، «سورة المؤمنون: الآية 61»، فالمسلم المتقي لربه حريص على اغتنام فرص عمل الخير في الحياة لما يعلم من فوائدها الجمة الكثيرة على الفرد والمجتمع.