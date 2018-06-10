مريم.. سيدة نساء العالمين

أحمد مراد (القاهرة)
توصف السيدة مريم أم نبي الله عيسى عليه السلام بأنها سيدة نساء العالمين، اصطفاها الله من بين جميع النساء لتكون أماً لنبيه عيسى دون أن يكون لها زوج أو يمسها بشر.
نشأت مريم صالحة عفيفة طاهرة، عارفة بالله عز وجل، وتقية تداوم على طاعة ربها، فأكرمها الله سبحانه وتعالى بالكرامات الظاهرة التي كانت آيات عجيبة دالة على عظيم قدرة الله، فقد كان نبي الله زكريا عليه السلام يرى عندها في المحراب وبعد أن يغلق عليها أبواب المسجد خيراً كثيراً، يرى فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف.
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أنجبت عيسى عليه السلام، وعادت به إلى قومها، واستهجن الجميع وجود طفل معها، فهي لم تكن معروفة إلا بكل طيب وجميل، فأنطق الله سبحانه الرضيع كما جاء في قوله تعالى: (قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيّاً * وَجَعَلَنِي مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً * وَبَرّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيّاً * وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا)، «سورة مريم: الآية 30 - 33»، وظهرت براءة مريم من كل تهمة، وانشرح صدرها عندما أنطق الله ابنها.
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وتوفيت مريم بعد رفع عيسى بخمس سنوات، وكان عمرها حينئذ 53 سنة، وقد عاشت معه 33 سنة.