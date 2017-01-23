الودائع الحكومية لدى البنوك ترتفع 19.2% إلى 186 مليار درهم عام 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي بالدولة بقيمة 29.9 مليار درهم بنسبة نمو 19.2% لتصل قيمتها إلى 185.9 مليار درهم خلال عام 2016 مقارنة مع 156 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، وفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وأظهرت البيانات أن البنوك بالدولة عززت ثقة عملائها، ما أدى إلى زيادة كبيرة في مستويات الودائع الجديدة لديها، ومكنها من جذب مزيد من السيولة القابلة للإقراض، حيث ارتفع رصيد الودائع المصرفية بنحو 91.3 مليار درهم خلال العام الماضي، لتصل إلى 1.563 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 1.472 تريليون درهم بنهاية عام 2015 بنمو بلغت نسبته 6.2%.

وضخت البنوك العاملة بالدولة 88.9 مليار درهم قروضا وتمويلات جديدة خلال عام 2016 بنمو بلغت نسبة 6% في محفظة الائتمان المصرفي لترتفع إلى 1,574 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 1,485 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، ووفقا للبيانات.

وتظهر البيانات أن إجمالي الأصول المصرفية نمت بنسبة 5.4% تعادل زيادة بقيمة 132.6 مليار درهم خلال عام 2016 لترتفع إلى 2.611 تريليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 2.478 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2015.