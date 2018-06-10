قلعة حلب.. من أقدم وأكبر الحصون

القاهرة (الاتحاد)
قلعة حلب، تُشبه الفنجان، تقع أعلى تلة «أكروبول» بارتفاع أربعين متراً عن مدينة حلب بسوريا، من أكبر قلاع العالم وأقدمها وأحصنها، اشتهرت بعزتها وكبريائها وشموخها، احتمى بها سكان حلب حينما غزا كسرى الأول المدينة العام 540م ونجوا من القتل، بُنيت في عهد أحد قواد الإسكندر المكدوني لتكون معسكراً لجنوده، وأعاد بناءها السلوقيون، ثم الرومان، تحتضن الكثير من آثار العهود التي مرّت بها، ولم تُفتح بالقوة، بل بالحيلة والخداع، منطلق وقاعدة للكثير من الحكام والملوك والقادة، شهدت أهم أحداث الشرق وتعكس القوة العسكرية العربية من عصر الآراميين وحتى العصر الإسلامي.
لم يتمكن المسلمون بقيادة خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح من فتحها بالقوة، بفضل تحصيناتها المنيعة وضخامتها ومساحتها الكبيرة، وفتحوها عن طريق الحيلة والدهاء بعد السيطرة على أحد أبوابها، ووقع «يوكينا» القائد البيزنطي أسيراً، وأول من اهتم بالقلعة في العصر الإسلامي الأمير سيف الدولة الحمداني الذي أمر بعمارتها وتحصينها وبنى سوراً لمدينة حلب لحمايتها من تهديدات البيزنطيين ومن بعدهم الصليبيون وظلت حصن المسلمين القوي.
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تتكون قلعة حلب من مدخل ضخم وبرج دفاعي مستطيل الشكل، تعلوه فتحات للمرامي والمحارق، وقنطرة حجرية، ولها ممر داخلي تتخلله مجموعة من المباني والحوانيت، وثمة درج يؤدي إلى القصر الملكي، ويحيط بها سور شبه دائري وعدد من الأبراج تعود لحضارات مختلفة، وخندق بعمق ثلاثين متراً، وبها مسجدان أحدهما اشتهر بمحرابه الجميل، أنشأه الملك إسماعيل بن محمود بن زنكي، والجامع الكبير ويعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر الميلادي، أعاد عمارته الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين، وبنى عدداً من الأبواب، كما يوجد بالقلعة ثكنة عسكرية أنشئت في عصر إبراهيم باشا، ومستودع للحبوب والعلف، وتحتوي على قصر يوسف الثاني حفيد غازي بن صلاح الدين.
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لصاحب هذا القصر عزّ ودولة... وكل الورى في حسنه يتعجب
بني في زمان العدل بالجود والتقى محاسنه فاقت جميع الغرائب.