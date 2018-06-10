احتساب العمل لله.. يضاعف الحسنات ويمحو السيئات

القاهرة (الاتحاد)
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لك ما احتسبت»، أي لك أجر ما احتسبت، فيستطيع المؤمن أن يجعل لكل عمل من أعماله فضيلة وبراً، إذا احتسب ذلك عند الله تعالى.
الحديث رواه أُبيّ بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، ولا تُخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجهنا له، فقلت له: يا فلان لو أنك اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطَّنَبٌ ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فحمَلتُ به حِملا حتى أتيت النبي فأخبرته، قال فدعاه، فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لك ما احتسبت». والحديث عظيم جامع، يدل على أن من احتسب عملَه كُتب له أجر عمله وأجر حِسْبته، وهو طلب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات أو القيام بالعادات المباحة.
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وقال أهل العلم: الصبر على المصيبة وتحمل البلاء من الاحتساب وفيه يتحصل العبد المؤمن على أجر عظيم، قال تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، «سورة البقرة: الآيات: 156 - 157»، أي أن ذلك فعل المحتسبين الصابرين.
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