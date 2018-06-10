احتساب العمل لله.. يضاعف الحسنات ويمحو السيئات

القاهرة (الاتحاد)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لك ما احتسبت»، أي لك أجر ما احتسبت، فيستطيع المؤمن أن يجعل لكل عمل من أعماله فضيلة وبراً، إذا احتسب ذلك عند الله تعالى.

الحديث رواه أُبيّ بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، ولا تُخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتوجهنا له، فقلت له: يا فلان لو أنك اشتريت حماراً يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض، قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطَّنَبٌ ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، قال: فحمَلتُ به حِملا حتى أتيت النبي فأخبرته، قال فدعاه، فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لك ما احتسبت». والحديث عظيم جامع، يدل على أن من احتسب عملَه كُتب له أجر عمله وأجر حِسْبته، وهو طلب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات أو القيام بالعادات المباحة.

والاحتساب يزيد الحسنات ويضاعف الدرجات ويقيل العثرات ويمحو السيئات، روى البخاري أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه تخبره أن لها ابنا قبض، فأرسل لها يقرئها السلام ويقول لها: «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب».

وقال أهل العلم: الصبر على المصيبة وتحمل البلاء من الاحتساب وفيه يتحصل العبد المؤمن على أجر عظيم، قال تعالى: (الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ)، «سورة البقرة: الآيات: 156 - 157»، أي أن ذلك فعل المحتسبين الصابرين‪.‬

وفي صحيح مسلم أن النبي قال: «إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء حتى يخرج نقيّاً من الذنوب».