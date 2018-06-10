قضاء حوائج الناس ينشر الألفة بينهم

حسام محمد (القاهرة)

قال تعالى: (وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ * فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ)، «سورة القصص: الآيات 23 و24»، وقَالَ تَعَالَى: (مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا...)، «سورة النساء: الآية 85»، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس».

يقول الدكتور حامد أبو طالب عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر: حث الشرع الحنيف على نفع الناس وقضاء حوائجهم والسعي إلى تفريج كرباتهم وبذل الشفاعة الحسنة لهم تحقيقاً لدوام المودة وبقاء الألفة، فعن عبدالله بن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول أي الناس أحب إلى الله، فقال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي له ديناً أو تطرد عنه جوعاً، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلى من أن أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهراً، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضى، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام»، بل إن المفسرين قالوا إن على المسلم أن يستعين على قضاء حاجة نفسه بالسعي في قضاء حاجات المسلمين، وبهذا يحصل ترابط المجتمع وتكاتفه والارتقاء به إلى أعلى المراتب وتسود فيه الألفة والرحمة.