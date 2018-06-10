سعيد ياسين (القاهرة)

ورد هذا الزمن في القرآن الكريم، بلفظ «الإِبْكار، الأَبْكار» في موضعين، وورد بلفظ «بُكْرة» في سبعة مواضع، ووقت «البُكْرة»، هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وهو وقت «الغُدْوة، والغَدَاة».

قال المفسرون: ورد تعبير العشي والإبكار مرتين، الأولى في سورة آل عمران في قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)، «سورة آل عمران: الآية 41»، والثانية في سورة غافر، قال عز وجل: (فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)، «الآية: 55»، وكانت مرتبطة بأمر لرسول الله بالتسبيح في نفس التوقيت، وفي الآيتين تم الربط بين العشي والإبكار بالتسبيح، والمعنى أن يقوم المؤمن بذكر الله عز وجل في هذا التوقيت وهو العشي والإبكار، والإبكار مشتقة من بكر ومعناها، الأول من كل شيء، ومعناها أول شيء يفعله الإنسان بعد الاستيقاظ من النوم في الصباح الباكر، بعد الفجر.

وفي الوسيط لطنطاوي: العشي والإبكار، في سورة غافر، تعني، صلاة العصر وصلاة الفجر، وقيل الإبكار عبارة عن أول النهار إلى النصف، وفي الآية أمر للنبي، بالصبر على أذى أعدائه، (... وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ...)، فإن استغفارك وأنت المعصوم، يجعل أمتك تقتدى بك، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكارِ، أكثر من تسبيح ربك وتنزيهه عن كل ما لا يليق به عند حلول الليل، وعند تباكير الصباح، فإن الاستغفار والتسبيح، خير زاد في الدنيا والآخرة.

وقال ابن عاشور: وعُطف على الأمر بالصبر، الأمرُ بالاستغفار والتسبيح فكانا في سياق الوعد بالنصر، للرمز إلى تحقيق الوعد، لكون نعمة النصر حاصلة لا محالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستغفار تعبداً وتأدباً، أمره الله بتسبيحه وتنزيهه بالعشي والإِبكار.

كما جاء اللفظ في قوله تعالى: (... وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيراً وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ)، «سورة آل عمران: الآية 41»، وقال طنطاوي: أمر الله تعالى نبيه زكريا بالإكثار من ذكره وتسبيحه، عليك يا زكريا أن تكثر من ذكر الله وتسبيحه أول النهار وفي آخره وكل وقت، فقد وهبك الذرية بعد أن بلغت من الكبر عتيا.

وورد لفظ «بكرة» في عدة آيات، قال تعالى: (وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً)، «سورة الأحزاب: الآية 42»، وفي قوله: (وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً)، «سورة الإنسان: الآية 25»، وفي قوله تعالى: (فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيّاً)، «سورة مريم: الآية 11».