نائب رئيس الدولة: شبابنا ثروتنا وهم قادة المستقبل

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية خلق قيادات إماراتية شابة قادرة على صناعة مستقبل دولة الإمارات والعالم في شتى المجالات.

وقال سموه خلال اطلاعه على رؤية تطوير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في المكتب التنفيذي بدبي وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ــ «شبابنا ثروتنا وهم قادة المستقبل نعدهم بالعلم والحكمة ونصقل عقولهم بالتدريب والمهارات المبتكرة حتى يستطيعوا خلق رؤى مستقبلية لصناعة مستقبل دولة الإمارات والعالم بأسره».

وأضاف سموه « اطلعت على رؤية تطوير مركز محمد بن راشد لإعداد القادة حيث عبرت الرؤية الجديدة عن ثقافة ورؤية دولة الإمارات في صناعة وتصميم المستقبل وتعزيز البعد الإنساني في خلق قيادات وعقول مبتكرة قادرة على مواجهة جميع تحديات الثورة الصناعية الرابعة وتمكين دولة الإمارات من تحقيق أجندتها ورؤيتها المئوية 2071 بأن تعيش أجيال المستقبل حياة أسعد في بيئة أفضل ومع فرص أكبر وتواصل أقوى وأكثر تأثيرا مع العالم وتحقيق خططها التنموية ودعم مشروع مسبار الأمل وصولا إلى المريخ وذلك من خلال إعداد قيادات رائدة عالميا في جميع القطاعات عن طريق طرح برامج تطويرية مع أفضل الشركاء العالميين».

حضر الاجتماع معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

يذكر أن المركز سوف يعمل على تطوير قيادات دبي من المنتجين والمبدعين والرياديين في شتى المجالات والقادرين على تسخير الإمكانات الكاملة لرأس المال البشري لبناء مدينة ذكية ومستدامة ومحور رئيس في الاقتصاد العالمي.

وقدم المركز نحو 500 دورة تدريبية خلال الخمسة عشر عاما الماضية وساهم في تخريج أكثر من 600 قائد في عدة قطاعات يتولون دفة المشاريع الكبرى داخل دولة الإمارات.

كما يقدم المركز برامج متخصصة لإعداد القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والخاص على مستوى كل الصفوف القيادية الإدارية والفنية والتخصصات المهنية حيث يشرف على تصميم برامج ذات جودة عالية تخرج قادة مؤهلين ذوي كفاءات بشهادات ذات قيمة أكاديمية ومهنية لتوفير فرص استمرارية التعليم والتدريب المهني بكافة المجالات.

كما يوفر المركز قاعدة بيانات القادة والخريجين لضمان تدفق متواصل للقيادات في القطاع الحكومي والخاص ويشرف على الأنشطة التي تضمن الحفاظ على جودة برامج إعداد القادة وسمعته ويمتلك أيضا حقوق الملكية الفكرية للبرامج القيادية إضافة لدوره في تأسيس شراكات مع مؤسسات رائدة لتحقيق مستوى الجودة والحفاظ على مستوى سمعته إقليماً وعالمياً.