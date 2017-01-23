السيارات تهيمن على قائمة العلامات التجارية الـ10 الأكثر ألفة في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف تقرير متخصص صادر عن«إم. بي. إل. إم»(MBLM) أنّ المواطنين والمقيمين في الإمارات أظهروا ترابطاً عاطفياً كبيراً مع العلامات التجارية في عالم السيارات. وأوضح تقرير الألفة بين المستهلكين والعلامات التجارية في دولة الإمارات 2017 أنّ علامة «آبل» تصدرت العلامات التجارية التي يرتبط المستهلكون بعلاقة عاطفية قوية معها، فيما جاءت «بي.إم.دبليو» و«فورد» في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. واشتملت قائمة المراكز العشر الأولى أيضاً على «ليكزس»، و«أودي»،و«جوجل»، و«مرسيدس»، و«لويس فيتون»، و«هيلتون»، و«نسكافيه».

وأعدت «إم. بي. إل. إم» التقرير استناداً إلى تحليل شامل لردود 6,000 مستهلك ودراسات تقييمية لـ 54,000 علامة تجارية من 15 قطاعاً رئيساً في الولايات المتحدة والمكسيك والإمارات.

وقال ويليام شينتاني، شريك في «إم. بي. إل. إم» إننا «نؤمن في إم. بي. إل. إم بأنّ قوة ونوع وطبيعة الروابط العاطفية التي تتشكل بين العلامات التجارية والعملاء تمثل حجر الأساس لدفع عجلة النمو وتحقيق الأهداف المرجوة في عالم الأعمال. ومما لا شك فيه نّ الاستفادة من علم دراسة الترابط العاطفي والألفة في الأسواق يوفر إطار عمل جديد ومبتكر لتحديد الفرص الواعدة، وحتى التحديات المحتملة، ضمن الأسواق، بما فيها السوق الإماراتية التي تتسم بالحيوية والتجدد».

من جهته، قال جاو هوانج، شريك في «إم. بي. إل. إم» «لعلّ النتيجة الرئيسة التي توصلنا إليها من الدراسة البحثية الأخيرة تتمثل في أنّ القرارات عاطفية بالدرجة الأولى، وليست منطقية. ولكن النتيجة الأهم هي أنّ العلامات التجارية، التي تدرك هذه الحقيقة وتعمل تبعاً لها لتحقيق مصالحها، هي التي تمتلك اليوم سجلاً حافلاً بالنمو ضمن الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية».