صالح السويدي لـ «الاتحاد»: أبنائي يهزمونني في رمضان

نسرين درزي (أبوظبي)

في شهر رمضان أكثر من سبب يجعل أيام صالح أحمد السويدي، سفير الدولة لدى ويلينغتون، مليئة بالتشويق والترقب. وبالرغم من إقامته في قارة أبعد ما يكون جغرافياً عن العالم الإسلامي، فإنه يعيش فيها طقوسه الإماراتية بكل حذافيرها. وهو يستغل شهر الصيام بإقامة الصلوات جماعة في بيته بسبب بعد المساجد، ويبتعد كلياً عما يمكن أن يعكر مزاجه مستعيناً على ذلك بالإكثار من الاستغفار.

أما الحدث الأبرز الذي يجعله يتسابق مع الزمن في رمضان، فهو الدخول في تحدٍ مع أفراد أسرته على من يختم القرآن أولاً. وكما يقول فإنه غالباً يُهزم ويكون آخر الخاتمين بينهم بسبب انشغالاته والتزاماته الدبلوماسية، ومع ذلك لا يستسلم ويجد تحفيزاً آخر لأبنائه؛ إذ يتنافس معهم على من يحقق أكبر قدر من المبادرات الإنسانية والسلوكيات الداعية إلى أعمال الخير بشتى أشكالها.

زيارات

تفسيراً للمشهد النابض الذي يعيشه السفير صالح أحمد السويدي خلال هذه الفترة من السنة، لفت إلى أن الدبلوماسي الإماراتي يحاول عموماً الاندماج في أجواء رمضان خلال عمله في الخارج حسب العادات والتقاليد التي يتميز بها كل بلد. وعن نفسه يضع نصب عينيه تحقيق الأهداف الروحانية التي يرجوها في هذا الشهر الفضيل، وتمثيل الدولة أفضل تمثيل، إظهاراً لأخلاق شعبها وتقاليده. وقال إنه شخصياً يعمل على تعويض افتقاده لأجواء رمضان الجميلة بين الأهل والأصدقاء في الإمارات من خلال تكثيف لقاءات الإفطار مع موظفي السفارة والبعثات الخليجية العربية والإسلامية. كما يكثر من الزيارات بعد صلوات التراويح إلى بيوت رؤساء البعثات.