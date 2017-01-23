توقيع مذكرة تعاون بين جامعة زايد وهيئة أبوظبي للسياحة

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت جامعة زايد مذكرة تفاهم مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة بشأن تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتنمية التبادل المعرفي والتدريب العملي والأكاديمي وتبادل الخبرات، بما يحقق الاستفادة المشتركة والقيمة المضافة للجانبين.

وقد وقع المذكرة الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، وسيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وذلك في حرم الجامعة بأبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

تأتي مذكرة التفاهم ضمن سعي الطرفين لتسهيل التعاون والتنسيق فيما بينهما بقصد اقتراح فرص ملموسة للشراكة والتعاون من أجل تعزيز عملية التوطين ومبادرة الحكومة الذكية.

وعبر الدكتور المهيدب عن سروره للشراكة بين جامعة زايد وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، مثمناً الجهود المفيدة والبنّاءة التي تقوم بها الهيئة في الوفاء بمتطلبات التطور الحضاري بالعاصمة، والتي تترك بصمة يستمر أثرها على مدى طويل.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة «هذه الاتفاقية تعزز من الدور الذي تلعبه إمارة أبوظبي في تنمية وتطوير المهارات الشابة، مستندة إلى التاريخ الطويل من التعاون المشترك والمثمر مع جامعة زايد في مجالات الخبرة العملية، من خلال توفير الهيئة فرصاً تدريبية لطلبة السنوات النهائية في الجامعة».

وأضاف أن هذه الشراكة ستتيح لنا تعزيز وتحسين مهارات الأجيال الجديدة من الشباب الإماراتيين، وتشجيعهم على العمل في قطاع السياحة عبر تسليط الضوء على أنشطته، وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، وآفاق التطور المهني التي يوفرها، مشيراً إلى أن ثمة أعداداً متزايدة من المواطنين باتوا يلتحقون الآن بصناعة السياحة في عدد من المستويات.