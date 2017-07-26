التسوق الافتراضي يدفع المتاجر الحقيقية لإغراء الزبائن بالطعام

دوسيلدورف (د ب أ)

لدى مراكز التسوق في المدن الكبرى خطة لا تتضمن أحدث المصممين فحسب ولكن أيضاً كبار الطهاة لمنافسة التسوق الإلكتروني.

وأوضح خبير التسويق مارتن فاسنشات أن «هجوم المأكولات رفيع المستوى الأخير رد فعل على التجارة الإلكترونية. وهي شيء لا يمكن أن تعرضه المنافسة عبر الإنترنت، إنها تستقطب المزيد من المستهلكين».

وتأمل سلسلة متاجر «بروينيجر» جذب المزيد من العملاء بأطباق مثل المحار واللحم. وأوضح متحدث باسم متاجر بروينيجر أن «الطهي الرفيع جزء مهم للغاية من نموذجنا التجاري، وهو إضافة للمناخ وخبرة التسوق ككل».

وإلى جانب قائمة الطعام المؤلفة من 9 أقسام، يمكن للزبائن أن يتطلعوا إلى دروس الطهي وحفلات توديع العزوبية.

وأوضح أندرياس هيلجنشتوك، المالك المشترك لإنجلهورن «إننا نريد أن يعيد العملاء استكشاف مناطق وسط المدينة بسبب نمو التجارة الإلكترونية». وأفضل رد على النجاح المدوي لأمازون وعلي بابا، وآخرين، هو جعل المستهلك يمر بتجربة».

وأضاف أن «الفكرة قد تكون مجدية إذا تأكدت أن المستهلكين سيأتون بشكل منتظم أكثر ويشترون أكثر».