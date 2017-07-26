التسوق الافتراضي يدفع المتاجر الحقيقية لإغراء الزبائن بالطعام

دوسيلدورف (د ب أ)
لدى مراكز التسوق في المدن الكبرى خطة لا تتضمن أحدث المصممين فحسب ولكن أيضاً كبار الطهاة لمنافسة التسوق الإلكتروني.
وأوضح خبير التسويق مارتن فاسنشات أن «هجوم المأكولات رفيع المستوى الأخير رد فعل على التجارة الإلكترونية. وهي شيء لا يمكن أن تعرضه المنافسة عبر الإنترنت، إنها تستقطب المزيد من المستهلكين».
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وإلى جانب قائمة الطعام المؤلفة من 9 أقسام، يمكن للزبائن أن يتطلعوا إلى دروس الطهي وحفلات توديع العزوبية.
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وأضاف أن «الفكرة قد تكون مجدية إذا تأكدت أن المستهلكين سيأتون بشكل منتظم أكثر ويشترون أكثر».