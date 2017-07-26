مدير فولكسفاجن المحبوس يتجه للإقرار بالذنب



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 ديترويت (د ب أ) يتجه مدير شركة «فولكسفاجن» المحبوس حاليا في الولايات المتحدة على خلفية فضيحة انبعاثات العادم التي تورطت فيها الشركة، للإقرار بالذنب في جلسة محكمة مقبلة. وقال متحدث باسم محكمة في ديترويت إن محامِي المدير ألماني الجنسية المحتجز منذ مطلع العام الحالي أبلغوا القاضي شون كوكس بأن موكلهم سيقر بالذنب في جلسة استماع في 3 أغسطس. وكان مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل المدير في يناير في ميامي. ويتهم الادعاء الرجل بأنه جزء من خطة لخرق قوانين البيئة الأميركية من خلال التلاعب في نتائج اختبار العادم. لكنه وحتى الآن، يرفض هذه الاتهامات ويدفع ببراءته.