المواءمة بين القطاعين الخاص والاجتماعي تحقق أهداف الاستدامة

جريج رانج*

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي عقوداً من الازدهار الاقتصادي والتحوّل السريع بفضل العائدات الهائلة التي نتجت عن ارتفاع أسعار النفط منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي. وسجّلت المنطقة متوسط نمو سنوي بقيمة 10.5%، بينما بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمّع للمنطقة 1.64 تريليون دولار عام 2014، ما أسفر عن زيادة كبيرة في حجم الثروة وأدى بدوره إلى ظهور تحديات جديدة. وفي ظل حالة التقلّب التي تعاني منها البيئة الاقتصادية بالمنطقة بسبب تقلبات أسعار النفط، ظهرت مجموعة من القضايا المعقّدة على الصعيدين الاجتماعي والبيئي.

تشكّل القضايا الاجتماعية والبيئية تحدياً متنامياً أمام تحقيق الاستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من وفرة الثروة الاقتصادية، فقد أصدرت شركة «أوليفر وايمان» مؤخراً تقريراً تحت عنوان «حتمية الأثر الاجتماعي» ألقت فيه الضوء على قضايا وثيقة الصلة، كانتشار البطالة بين الشباب واستنزاف الموارد المائية، باعتبارها مشكلة مستمرة تفرض تهديداً محتملًا على الحالة الاقتصادية المزدهرة والمستويات المعيشية المرتفعة لسكان المنطقة.

وبحسب التقرير، تصدّت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لهذه التحديات في البداية من خلال تدفق عائدات النفط، إلى جانب اتخاذ تدابير مؤقتة عالية التكلفة بدلاً من البحث عن حلول دائمة. ومع التقلّبات الحادة التي تشهدها أسعار النفط منذ عام 2014، تم اتخاذ بعض التدابير بهدف إعادة النظر في النموذج التنموي الحالي، كما استجابت الحكومات لتلك التحديات من خلال طرح خطط إصلاح طموحة.

إلا أن الحكومة لا تستطيع تطبيق الإصلاحات بمفردها. ويوماً بعد يوم، تتضح أهمية تحقيق التوافق بين القطاع الخاص وغير الربحي وبين الحكومات من أجل دفع عجلة الاستدامة في المنطقة. ويسلّط التقرير الضوء على المبادرات التي يطلقها كلا القطاعين، كما تشير النتائج الواردة فيه إلى أنه يتعين على الشركات أن تقطع شوطاً كبيراً كي تصبح شريكاً فعالًا للحكومات.

ورغم قلّة عدد مبادرات الاستدامة المطروحة في القطاع الخاص وغير الربحي، فقد نجحت بعض الشركات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية في ريادة التوجه نحو تحقيق تطلّعاتها على صعيد المسؤولية الاجتماعية للشركات، وذلك من خلال التخطيط الدقيق والاستراتيجي.