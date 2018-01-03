موظفو «الإمارات للألمنيوم» يختتمون «عام الخير» بـ 2700 ساعة عمل تطوعي

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، فعاليات «عام الخير» بمجموعة من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى دعم التنمية المجتمعية وتحقيق الأثر الاجتماعي والبيئي. وعلى مدار هذا العام، سجل موظفو الشركة 2790 ساعة من العمل التطوعي إلى جانب المشاركة في العديد من برامج المسؤولية المجتمعية للشركة.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قد أعلن عن تسمية 2017 بـ«عام الخير»، عبر تركيز العمل على ثلاثة محاور رئيسية، وهي ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية في الشركات، وتعزيز روح العمل التطوعي، وترسيخ خدمة الوطن.ومن جانبه، قال عبد الله جاسم بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بوعيها الاجتماعي والتزامها برعاية المقيمين في دولة الإمارات، وقد أتاح لنا «عام الخير» فرصة كبيرة لدعم المجتمع، فضلاً عن الحافز الإضافي لمواصلة العطاء للوطن بعد نهاية العام».