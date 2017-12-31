كاظمة.. «سفيـر أنديـة الكـويت»

الكويت (الاتحاد)

وصلت رحلتنا السياحية في ربوع الكويت إلى منطقة العديلية، حيث مقر نادي كاظمة الرياضي، سفير الأندية الكويتية، فعندما تدخل النادي العريق الذي تأسس عام 1964، تشعر أن النجوم القدامى ما زالوا موجودين، هنا لعب وتألق نجوم الزمن الجميل الذين أنجبهم النادي، هل تذكرون ناصر الغانم وعبد الله معيوف وحمود فليطح ويوسف سويد وعبد العزيز الهندي وبدر حجي ويوسف الدوخي والحارس خالد الفضلي؟ هؤلاء لعبوا وتألقوا وأمتعوا أنصار السفير، وقادوا الكرة الكويتية إلى المجد.

تحول كاظمة إلى قبلة للنجوم العرب، حيث لعب في صفوفه البحريني محمد حسين، والإيفواري أليكس سوميان، ومحمد فضل ومحمد بركات من مصر، ومن المغرب حماده بركات.

لم يكن فقط معقل النجوم بل أيضاً منارة للشخصيات الكبيرة التي توالت على رئاسة النادي منهم أحمد خالد الفوزان، ويوسف عبد الله شاهين الغانم، وعبد الله الدخيل الرشيد، وسليمان محمد صالح العدساني، وخالد ناصر الصانع، وسليمان محمد صالح العدساني، وصولاً إلى أسعد البنوان الرئيس الحالي.

لقب «السفير» الذي أطلقته الجماهير على نادي كاظمة لم يأت من فراغ، خاصة أن جيل التسعينيات كان الأفضل بعدما شارك في العديد من البطولات الخارجية، وفاز ببطولة الأندية الخليجية مرتين، عامي 1987 و1994.