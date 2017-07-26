«دو» تطلق خدمة تشغيل وإيقاف البيانات



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 دبي(الاتحاد) أطلقت «دو» خدمة تشغيل وإيقاف البيانات المبتكرة التي تتيح لعملاء الشركة التحكم ببيانات الهاتف المتحرك، واستخدامها بحسب احتياجاتهم، والدفع مقابل الاستخدام بالدقيقة. وبات بإمكان عملاء دو استخدام البيانات عند الحاجة مقابل 2 فلس في الدقيقة وبسرعة أقصاها 1 ميجابايت في الثانية. وتعتبر هذه الخدمة مثالية للتصفح ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام تطبيقات الدردشة بسلاسة، إضافة إلى مشاهدة مقاطع الفيديو وغيرها من الخدمات، ومن خلال طلب الرقم #555* يمكن لعملاء الدفع المسبق تشغيل وإيقاف البيانات، ومتابعة استهلاكهم خلال جلسات الاستخدام، حيث تسهم هذه الخدمة بوفورات كبيرة للعملاء، وتمنحهم مزيدا من القدرة على التحكم باستهلاكهم.