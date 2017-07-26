2.64 مليار درهم أرباح شركة «نخيل» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

بلغت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية 2.64 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 2.95 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأعربت الشركة في بيان أصدرته أمس عن ثقتها في تحقيق الأرباح المتوقعة للعام 2017 والتي تعكس نموا شاملا في الأرباح لهذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وقامت شركة نخيل بتسليم ما يقرب من 870 من الأراضي والوحدات للعملاء خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وتماشيا مع استراتيجية الشركة، سجلت إيرادات الشركة من الأنشطة غير التطويرية بما في ذلك التجزئة والتأجير والضيافة وإدارة الأصول زيادة كبيرة لترتفع من 800 مليون درهم في عام 2010 إلى 2.5 مليار درهم في عام 2017.

كما أدت الزيادة في الإيرادات غير التطويرية إلى زيادة كبيرة في قيمة أصول الشركة.

وأعلنت الشركة عن عقود تشييد تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من عام، وتشمل هذه العقود عقدا بقيمة 4.2 مليار درهم ل «ديرة مول» في جزر ديرة، وعقد بقيمة 1.5 مليار لمشروع «بالم جيت واي» في نخلة الجميرا.

وطرحت شركة نخيل مناقصة لبناء أول مشروع مشترك للضيافة وهو منتجع «روي» بقيمة 800 مليون درهم في جزر ديرة، كما دشنت الشركة فندقين جديدين في مدينة «دراغون سيتي» و«ابن بطوطة» بقيمة إجمالية 416 مليون درهم.