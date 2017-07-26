محللون: أداء الأسهم أفضل من التوقعات وحركة إيجابية قريباً

حسام عبدالنبي (دبي)

عادت الأسهم القيادية لتقود التداولات في أسواق الأسهم المحلية ولتتمكن أيضاً من تحريك مؤشرات الأداء ضمن مستويات مطمئنة نسبياً خاصة في سوق دبي المالي الذي تمكن مؤشرة من الإغلاق فوق مستوى 3600 نقطة بعد جلسة تداول متقلبة.

وقال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الحالية جاءت أفضل من التوقعات التي كانت تدور في فلك هدوء التداولات واستقرار أسعار الأسهم نظراً لموسم الإجازات الصيفية، مؤكداً أن الأداء في شهر يوليو الجاري كان أفضل مقارنة بالشهر ذاته من الأعوام السابقة، حيث ارتفعت المؤشرات التي تقيس الأداء، فضلاً عن زيادة التداولات على الأسهم القيادية مثل «إعمار العقارية» و«أرابتك» بعد الإعلان عن برنامج لإعادة الهيكلة.

وأوضح الخطيب، أن تحسن الأداء جاء بدعم من نتائج الأعمال الجيدة عن الربع الثاني من العام والتي تم إعلانها وخاصة في قطاع البنوك التي حققت نسب نمو معقولة في أرباحها.

وشدد على أن الأسواق مهيأة في الوقت الحالي لحركة إيجابية تتزامن مع توالي إعلانات الشركات عن نتائج أعمال الربع الثاني والتي يرجح أن تدعم وضع الأسواق وحركة المؤشرات وأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة.