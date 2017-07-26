  • الخميس 04 ذي القعدة 1438هـ - 27 يوليو 2017م

مستويات إغلاق مطمئنة للمؤشرات بدعم من الأسهم القيادية

محللون: أداء الأسهم أفضل من التوقعات وحركة إيجابية قريباً
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تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

عادت الأسهم القيادية لتقود التداولات في أسواق الأسهم المحلية ولتتمكن أيضاً من تحريك مؤشرات الأداء ضمن مستويات مطمئنة نسبياً خاصة في سوق دبي المالي الذي تمكن مؤشرة من الإغلاق فوق مستوى 3600 نقطة بعد جلسة تداول متقلبة.

وقال وليد الخطيب، الشريك في جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة الحالية جاءت أفضل من التوقعات التي كانت تدور في فلك هدوء التداولات واستقرار أسعار الأسهم نظراً لموسم الإجازات الصيفية، مؤكداً أن الأداء في شهر يوليو الجاري كان أفضل مقارنة بالشهر ذاته من الأعوام السابقة، حيث ارتفعت المؤشرات التي تقيس الأداء، فضلاً عن زيادة التداولات على الأسهم القيادية مثل «إعمار العقارية» و«أرابتك» بعد الإعلان عن برنامج لإعادة الهيكلة.

وأوضح الخطيب، أن تحسن الأداء جاء بدعم من نتائج الأعمال الجيدة عن الربع الثاني من العام والتي تم إعلانها وخاصة في قطاع البنوك التي حققت نسب نمو معقولة في أرباحها.

وشدد على أن الأسواق مهيأة في الوقت الحالي لحركة إيجابية تتزامن مع توالي إعلانات الشركات عن نتائج أعمال الربع الثاني والتي يرجح أن تدعم وضع الأسواق وحركة المؤشرات وأسعار الأسهم خلال الفترة القادمة.

وذكر أنه على الرغم من أن أسعار النفط لم تكن ذات تأثير كبير على حركة المؤشرات خلال الفترة الماضية، إلا أنه من المتوقع أن يكون صعود أسعار النفط واستقراره عند مستويات مرتفعة نسبياً من العوامل ذات التأثير الإيجابي على نفسية المستثمرين ومن ثم على عودة التداول النشط الذي يمكن أسعار الأسهم من تحقيق ارتفاعات مرضية، منوهاً أن المعطيات الحالية تظهر أن منتجي النفط سيلتزمون باتفاق خفض الإنتاج ما يتوقع معه تحسن باتجاه تحقيق التوازن في السوق. ... المزيد
     
 

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