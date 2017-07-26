20 مشاركاً في «هاكاثون لصنع المستقبل»

دبي (الاتحاد)

شارك عشرون مطوراً ومصمماً ورائد أعمال بحلول محمولة مبتكرة من وحي موضوعات «إكسبو» الفرعية الفرص والتنقل والاستدامة في هاكاثون «إس.إيه.بي» و«إكسبو 2020 دبي»، وأدهش الفريق الفائز المحكمين بتطبيق يعزز خبرات الزوار.

ووضعت «إس إيه بي»، شريك الحلول البرمجية المبتكرة لـ«إكسبو 2020 دبي» وإحدى شركاء الحدث من فئة «شريك أول رسمي»، تحديات عدة أمام المشاركين خلال الهاكاثون المصمم على غرار سباقات الماراثون، حيث طلبت من المبرمجين والمصممين إنهاء مهمة ما في وقت محدد تلخّصت فكرتها في تطوير حلول مبتكرة مستوحاة من الموضوعات الفرعية لـ«إكسبو 2020 دبي»، وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

ويتمثّل الهدف من هاكاثون في تحفيز الابتكار وخلق فرص لجيل الشباب الواعد بما يمكّنهم من استعراض وتطوير مهاراتهم أمام ممثلي شركة «إس إيه بي».

وفتح الهاكاثون المجال لقطاع عريض من المواهب الشابة في دولة الإمارات، بمن في ذلك الموظفون غير المتفرغين والطلاب وممثّلو الشركات الناشئة، وتضمّنت شروط المشاركة في الهاكاثون الإلمام بأسس حلول شركة «إس إيه بي» ومعرفة لغة البرمجة سويفت وأنظمة التشغيل iOS.

واستمرّت الهاكاثون لمدة 24 ساعة خلال الفترة 24 - 25 يوليو 2017 في مقر شركة «إس إيه بي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي.