مؤشر دبي للابتكار يترشح لنهائيات مسابقة «غرف التجارة»

دبي (الاتحاد)

ترشحت غرفة تجارة وصناعة دبي للمرحلة النهائية من مسابقة غرف التجارة الدولية 2017 عن فئة «أفضل مشروع غير تقليدي»، وذلك عن مبادرة إطلاق مؤشر دبي للابتكار، الذي أصبح أداة رئيسة لتعزيز مفهوم الابتكار في مجتمع الأعمال بالإمارة.

وترشحت غرفة دبي للمرحلة النهائية مع 4 غرف تجارة أخرى من أصل 53 طلباً من 27 دولةً تقدمت لفئات الجائزة المختلفة، حيث أصبحت الغرفة الوحيدة في الوطن العربي والشرق الأوسط التي تترشح للمرحلة النهائية في هذه الفئة مع غرفة تجارة جواياكيل (الإكوادور)، وغرفة تجارة بيريرا (كولمبيا) وغرفة شراكة دي موين (الولايات المتحدة)، وغرفة تجارة ساوباولو (البرازيل).

وتعتبر مسابقة غرف التجارة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشاريع والمبادرات المبتكرة التي اتخذتها غرف التجارة والصناعة حول العالم.

وستعرض غرف التجارة المترشحة للمرحلة النهائية ملفاتها خلال المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لغرف التجارة الذي سيقام في سيدني بأستراليا من 19 إلى 21 سبتمبر المقبل، لإعلان الفائزين مع اختتام فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه أكثر من 12 ألف غرفة تجارة من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لغرف التجارة «إن ترشيح الغرفة للفوز بهذه الجائزة المرموقة اعتراف عالمي بتميز بيئة الأعمال في دبي، وريادتها على مختلف الأصعدة، وجاذبيتها للأعمال والاستثمارات».

وأشار إلى أن غرفة دبي وضعت في اعتبارها لدى إطلاق المؤشر تحفيز القطاع الخاص على الابتكار في خدماته ومنتجاته ومبادراته لأننا نؤمن بأن الابتكار هو ركيزة المستقبل الأساسية.

وأشار خليل حداد، مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في غرفة دبي إلى أن مؤشر دبي للابتكار هو أول مؤشر في العالم مبني على اقتصاد دولة ناشئة، مؤكداً أن المؤشر ونتائجه ساهم بشكل كبير في تحديد نقاط القوة، والمواطن التي بحاجة إلى الابتكار، لاستدامة النمو الاقتصادي.

وتشارك الغرفة في مؤتمر الاتحاد الدولي لغرف التجارة الذي سيعقد في سيدني، لمناقشة الأمور المتعلقة بقطاع الأعمال، وتنمية شبكات التواصل، ويتوقع أن يشارك في الحدث ممثلون عن غرف التجارة العالمية من أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم.