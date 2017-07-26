8.8 مليار درهم أرباح «اتصالات» التشغيلية في 6 أشهر

أبوظبي(الاتحاد)

حققت «مجموعة اتصالات» 25.3 مليار درهم إيرادات موحدة للنصف الأول من العام الحالي، وبلغت الأرباح التشغيلية الموحدة للمجموعة قبل خصم حق الامتياز الاتحادي 8.8 مليار درهم، ووصلت الأرباح الصافية لـ»اتصالات» في الإمارات العربية المتحدة إلى 2.2 مليار درهم، ممثلة زيادة بنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني 2016 و7% مقارنة بالربع الأول 2017.

وبلغت قيمة أرباح «اتصالات» قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء للربع الثاني 2017 في الإمارات العربية المتحدة 4.3 مليار درهم ممثلة زيادة بنسبة 4% مقارنة بالربع الأول 2017، مما نتج عنه نسبة هامش بلغت 55%. ارتفعت قيمة إيرادات مجموعة «اتصالات» في الإمارات العربية المتحدة إلى 15.4 مليار درهم بزيادة سنوية بلغت نسبتها 3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي 2016.

وصلت الأرباح الصافية لـ«اتصالات» في الإمارات العربية المتحدة إلى 4.2 مليار درهم، ممثلة نسبة نمو سنوية بلغت 7% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وارتفع عدد مشتركي «اتصالات» في الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك ممثلة زيادة سنوية بنسبة 2% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.