  • الخميس 04 ذي القعدة 1438هـ - 27 يوليو 2017م

حجب 106 ملايين رسالة غير مرغوب فيها خلال 2016

«تنظيم الاتصالات»: منع رسائل التسويق من 9 مساء حتى 7 صباحاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

حددت السياسة التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة عددا من المبادئ العامة بخصوص استقبال الرسائل التسويقية المرسلة من شركات الدعاية والتسويق، والتي شملت نحو 13 بنداً أهمها عدم جواز إرسال أية رسالة تسويقية عبر الهاتف المتحرك من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السابعة صباحاً.

وقالت «الهيئة» لـ«الاتحاد»، إن السياسة التنظيمية التي تحمل عنوان «الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها وملحقها (1) الاتصالات الإلكترونية الاقتحامية للهاتف المتحرك» شملت عدداً من الضوابط الرئيسة لإرسال الرسائل التسويقية عبر الهاتف المتحرك، ومنها على سبيل المثال أن تكون عملية الحصول على موافقة المشترك لاستقبال هذه النوعية من الرسائل واضحة وشفافة.

وأشرطت «الهيئة» على الشركتين المرخص لهما «اتصالات» «دو» أن يتم توفير الخيار للمتلقي لإلغاء الموافقة من دون أي رسوم، كما يجب عدم ربط الحصول على موافقة العميل بتقديم أي خدمة أي لا يجوز رفض تقديم خدمة للعميل لعدم إبداء موافقته على تسلم الرسائل التسويقية.ووجهت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، الشركات المزودة للخدمات بالدولة، بتوفير خيار لمشتركي قطاع الاتصالات لتلقي أو عدم تلقي الرسائل التسويقية الخاصة بشركتي «اتصالات» و«دو»، وكذلك الرسائل التسويقية من مسوقي الرسائل النصية القصيرة الآخرين، أو ما يعرف بـ«الرسائل الاقتحامية».

وقالت «الهيئة»، إن شركتي «اتصالات - دو» تقدمان حالياً خدمة مجانية لحجب الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة، مؤكدة أن المشتركين يستطيعون في الوقت الراهن حجب الأرقام المختصرة للشركات والجهات المرسلة ومن ثم التوقف عن تسلم تلك الرسائل، حيث يتم حجب رقم أي من تلك الشركات عبر شبكتي «اتصالات» و«دو»، من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الرقم 7726 تتضمن حرف b ثم رقم أو اسم الشركة المختصر الذي تم الإرسال من خلاله ليتم حجبه تلقائياً.

وأضافت أن خدمة حجب الرسائل النصية غير المرغوب فيها تأتي ضمن التزام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومسؤوليتها تجاه المجتمع لاتخاذ خطوات حاسمة بهدف السيطرة والحد من الرسائل النصية التسويقية غير المرغوبة (الرسائل النصية الاقتحامية) التي تصل إلى الهواتف المتحركة الخاصة بالمشتركين. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 