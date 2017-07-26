5.49 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال 6 أشهر

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، عن نتائجه المالية الموحدة لأول مرة بعد عملية الاندماج، والتي أظهرت أداءً متميزاً على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.

حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول 5.49 مليار درهم أرباحاً صافية خلال النصف الأول من عام 2017 بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ونتيجة لذلك، بلغ العائد السنوي على السهم 97 فلساً.

وتعتبر الإيرادات القوية البالغة التي بلغت 9.85 مليار درهم، والتوفير في التكاليف عقب الاندماج، من أهم العوامل التي ساعدت على تحقيق هذا الأداء المتميز.

وتقلصت تكلفة انخفاض القيمة بنسبة 8% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لزيادة المبالغ المستردة والتغطية المناسبة لمحفظة البنك.