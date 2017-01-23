«سياحة رأس الخيمة» تدعم مبادرة «تحقيق الاستدامة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أكدت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة دعمها لمبادرة الأمم المتحدة الخاصة بتحقيق الاستدامة في القطاع السياحي وإتاحة الفرصة لجميع الفئات للاستمتاع بالمقومات السياحية بالإمارة وفي مقدمتهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد هيثم مطر الرئيس للهيئة على هامش لقاء جمع ممثلين عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة خلال معرض السياحة الإسباني «فيتور» في مدريد، بمناسبة إطلاق السنة الدولية لتسخير السياحة المستدامة من أجل التنمية أن إمارة رأس الخيمة خطت خطوات كبيرة لتعزيز القطاع السياحي وإبراز المناطق السياحية الطبيعية التي تضمها الإمارة والتي باتت تحظى بأهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من السياح في العالم.

وأضاف: إمارة رأس الخيمة تضم العديد من المناطق السياحية الطبيعية والتي تجمع بين المناطق الجبلية والصحراوية والبحرية إلى جانب التراثية والتاريخية، وتبذل الإمارة جهوداً كبيرة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المقومات، حيث تلعب السياحة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل.

وتابع: تشمل رؤيتنا لعام 2019 خريطة طريق جديدة حول مفاهيم مبتكرة في قطاع الضيافة، إذ نسعى لاستغلال الموارد الطبيعية الفريدة في الإمارة، بما فيها السواحل المذهلة والسلاسل الجبلية الخلابة والينابيع الساخنة والصحراء الرملية الحمراء.