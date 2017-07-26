«إلينجتون» تطلق مشروعاً في «دائرة قرية جميرا»



تاريخ النشر: الخميس 27 يوليو 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت «إلينجتون العقارية»، مجمع «بلجرافيا 3» في «دائرة قرية جميرا» ليكون ثالث المشاريع التي تطلقها الشركة تحت مظلة علامتها التجارية الرئيسة «بلجرافيا» والخامس ضمن محفظة مشاريعها في دبي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تسليم مجمع «بلغرافيا» والإطلاق الناجح لمشروع «بلغرافيا 2»، مما يرسخ مكان «إلينغتون العقارية» كمزود رائد للمشاريع السكنية الفاخرة والمفعمة باللمسات الجمالية في «دائرة قرية جميرا». كما يساهم إطلاق مشروع الشركة الجديد في الارتقاء بتطلعات المستثمرين وتوقعاتهم على تميز التصميم والهندسة المعمارية في المشاريع السكنية.