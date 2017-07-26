مفاجآت «صيف دبي» تنشط أسواق التجزئة

دبي (الاتحاد)
أسهمت مفاجآت صيف دبي في تنشيط أسواق التجزئة بحسب الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان الذين أكدوا زيادة في نسب المبيعات وأعداد الزوار خلال النصف الأول من المفاجآت التي انطلقت مطلع يوليو الجاري وتستمر لغاية 12 أغسطس المقبل.
وسجل النصف الأول من حدث المفاجآت ارتفاعاً واضحاً في المبيعات لدى العديد من منافذ التجزئة المشاركة في عروض المفاجآت هذا العام، حيث شهد مركز ميركاتو نمواً 20% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة في مبيعات المحلات التجارية تراوحت بين 10 -15% في الوقت الذي شهد دبي فيستفال سيتي مول 16% زيادة في أعداد الزوار.
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وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بعد بلوغ مفاجآت صيف دبي عامها العشرين يواصل هذا الحدث الهام ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف. ومع انقضاء النصف الأول من حدث المفاجآت، نجحنا في تحقيق ارتفاع ملحوظ في مبيعات قطاع التجزئة في دبي ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لتعاونا الوثيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في ظل الدعم المتواصل من قبل شركائنا الاستراتيجيين».
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وقد تحولت مراكز التسوق في الإمارة منذ انطلاق مفاجآت صيف دبي إلى وجهات مفضلة لدى العائلات، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة الأسواق خاصة مع وجود مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المقرونة بسلسلة من عروض التسوق والتنزيلات التي تعرضها متاجر التجزئة في تلك المراكز والتي تشمل تخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات بالإضافة إلى جوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية المجزية وغيرها العديد.
وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2017 كلاً من طيران الإمارات ومجموعة عبدالواحد الرستماني وإعمار مولز وماجد الفطيم العقارية ودبي فستيفال سيتي وميركاتو وباريس غاليري وإينوك ونخيل وسوق دبي الحرة ومراس واتصالات.