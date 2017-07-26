مفاجآت «صيف دبي» تنشط أسواق التجزئة

دبي (الاتحاد)

أسهمت مفاجآت صيف دبي في تنشيط أسواق التجزئة بحسب الشركاء الاستراتيجيين للمهرجان الذين أكدوا زيادة في نسب المبيعات وأعداد الزوار خلال النصف الأول من المفاجآت التي انطلقت مطلع يوليو الجاري وتستمر لغاية 12 أغسطس المقبل.

وسجل النصف الأول من حدث المفاجآت ارتفاعاً واضحاً في المبيعات لدى العديد من منافذ التجزئة المشاركة في عروض المفاجآت هذا العام، حيث شهد مركز ميركاتو نمواً 20% في أعداد الزوار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وزيادة في مبيعات المحلات التجارية تراوحت بين 10 -15% في الوقت الذي شهد دبي فيستفال سيتي مول 16% زيادة في أعداد الزوار.

وفي الوقت ذاته، شهدت محلات مجموعة شركات باريس جاليري المنتشرة في دولة الإمارات العربية المتحدة متوسط نمو في المبيعات بنسبة 10% فيما ارتفعت هذه النسبة إلى 16% في المحلات الموجودة في إمارة دبي والمدن المحيطة خلال أيام عطلة نهاية الأسبوع. كذلك ساهمت مبادرة مفاجأة يوم الجمعة التي تنظم أسبوعياً طوال فترة المفاجآت في تنشيط حركة المبيعات بشكل كبير، حيث أعلنت محلات «وجوه» التي استضافت هذه المبادرة في أسبوعها الأول عن مضاعفة المبيعات لديها في ذلك اليوم بنسبة 190%.

وقال سعيد محمد معصم الفلاسي، مدير تنفيذي إدارة التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «بعد بلوغ مفاجآت صيف دبي عامها العشرين يواصل هذا الحدث الهام ترسيخ مكانة دبي كوجهة مفضلة خلال فصل الصيف. ومع انقضاء النصف الأول من حدث المفاجآت، نجحنا في تحقيق ارتفاع ملحوظ في مبيعات قطاع التجزئة في دبي ويأتي هذا الإنجاز ثمرة لتعاونا الوثيق مع مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص في ظل الدعم المتواصل من قبل شركائنا الاستراتيجيين».

وأضاف الفلاسي: «ولضمان استمتاع الزوار بعطلة وتجربة ترفيهية لا تنسى هذا الصيف، نقوم بتنظيم العديد من العروض الترويجية المبتكرة لمتاجر التجزئة يصاحبها الكثير من الأنشطة الترفيهية العائلية. وتجاوزت استجابة المتسوقين حدود توقعاتنا ونحن على ثقة بأن هذا الزخم يستمر لغاية اختتام المفاجآت».

وقد تحولت مراكز التسوق في الإمارة منذ انطلاق مفاجآت صيف دبي إلى وجهات مفضلة لدى العائلات، الأمر الذي يسهم في تنشيط حركة الأسواق خاصة مع وجود مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة المقرونة بسلسلة من عروض التسوق والتنزيلات التي تعرضها متاجر التجزئة في تلك المراكز والتي تشمل تخفيضات تصل في بعض الأحيان إلى 75% على تشكيلة واسعة من المنتجات بالإضافة إلى جوائز قيمة تتنوع بين السيارات الفاخرة والمبالغ النقدية المجزية وغيرها العديد.

وتشمل قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لعام 2017 كلاً من طيران الإمارات ومجموعة عبدالواحد الرستماني وإعمار مولز وماجد الفطيم العقارية ودبي فستيفال سيتي وميركاتو وباريس غاليري وإينوك ونخيل وسوق دبي الحرة ومراس واتصالات.