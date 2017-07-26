«الدائرة الاقتصادية» تطلق «تاجر أبوظبي» من دون اشتراط عقد الإيجار

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مبادرة رخصة تجارية باسم «تاجر أبوظبي» التي لا تتطلب شرط تقديم عقد إيجار وعقد تأسيس في مرحلتها الأولى، وتقتصر على مواطني دولة الإمارات، ويتم إصدارها إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة أو تطبيق ADBC، بشكل سريع في خطوتين، هما إدخال البيانات وإجراء عملية الدفع بعد المراجعة والتدقيق من قبل مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة.

وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة في مؤتمر صحفي أمس: «تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال في الإمارة؛ بهدف خلق تنوع مستدام لاقتصاد أبوظبي يرتكز على 30 نشاطاً تجارياً ذات قيمة مضافة العالية ويشجّع على المشروعات الاستثمارية الخاصة وزيادة إقبال الأفراد وخاصة من المواطنين عليها من خلال تسهيل الإجراءات والمتطلبات بما يمكنهم من تحويل أفكارهم وابتكاراتهم واختراعاتهم إلى مشروع تجاري ناجح».

وأوضح أن مثل هذه المبادرات التي يحرص مركز أبوظبي للأعمال على إطلاقها والاهتمام في تفعيلها من شأنه أن يعزز من قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، ويسهم في رفع مستوى الإمارة ضمن تقارير تنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.

وأشار خليفة المنصوري إلى أن مبادرة «تاجر أبوظبي» تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية في إيجاد البيئة المستدامة التي تمكِّن شركات الإمارة وشعبها من تحقيق كامل طاقاتهم الإنتاجية وتشجيع وتحفيز رواد الابتكار لتحويل ابتكاراتهم إلى مرحلة التسويق والتجارة وتسهيل ممارسة الأعمال وتذليل المعوقات والإجراءات أمام المستثمرين وتحسين المناخ لبدء أعمال تجارية جديدة. ومن جانبه، أوضح محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة خلال المؤتمر الصحفي، أن رخصة «تاجر أبوظبي» ستقتصر مبدئياً على 30 نشاطاً تجارياً لا تحتاج إلى الحصول على موافقات من جهات حكومية خارجية، وتقتصر على إصدار الرخصة مباشرة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال.