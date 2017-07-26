«أبوظبي العالمي» يؤسس «مركز تحكيم» دولياً لحل النزاعات

أبوظبي (الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي، عن تأسيس «مركز تحكيم سوق أبوظبي العالمي» في جزيرة المارية يبدأ العمل خلال الربع الأول من 2018. ويتزامن هذا الإنجاز الهام مع قرار محكمة غرفة التجارة الدولية، إحدى أبرز مؤسسات التحكيم العالمية، بافتتاح أول مكتب تمثيلي لها في الشرق الأوسط في سوق أبوظبي العالمي بحلول يناير المقبل، بحسب بيان أمس.

وسيتم تجهيز مركز التحكيم الجديد، بأحدث التقنيات وأدوات التواصل المتطورة التي تتوفر لكافة الأطراف لحل نزاعاتها بالتحكيم أو الوساطة. كما يقدم المركز الواقع في برج «المقام» في مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة الماريه، أفضل مجالات التدريب المتخصص في خدمات حل النزاعات مدعوماً بالمكانة العالمية والخبرة الواسعة لمحكمة غرفة التجارة الدولية التي قامت بتسوية نحو 23 ألف نزاع متصل بقضايا التحكيم التجاري الدولي ونزاعات الأعمال والاستثمار منذ عام 1923، وتقوم بتحكيم العديد من التعاملات الدولية في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يقوم المكتب التمثيلي للمحكمة في سوق أبوظبي العالمي في مطلع العام المقبل بقبول تسجيل قضايا التحكيم بموجب قوانين غرفة التجارة الدولية تحت إشراف فريق من إدارة القضايا القائمة في الأمانة العامة لمحكمة غرفة التجارة الدولية.

وقال معالي سلطان البادي، وزير العدل: «هذا تطور إيجابي كبير بالنسبة لاستراتيجية دولة الإمارات ورؤيتها في إطار ترسيخ مفهوم سيادة القانون وتأكيد دور الدولة كمركز رئيس وشامل لحل مختلف أشكال النزاعات العالمية. ويؤكد افتتاح هذا المركز في المنطقة الحرة المالية في أبوظبي وقرار هذه المؤسسة الرائدة في مجال التحكيم فتح مكتب تمثيل لها في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التقدم الهائل الذي أحرزته الدولة في تحقيق رؤيتها».