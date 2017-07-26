43 مليون مسافر عبر مطار دبي النصف الأول.. بزيادة 6.3%

دبي (الاتحاد)

سجل مطار دبي الدولي 6.3% نمواً في حركة المسافرين خلال النصف الأول من العام الجاري مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى أكثر من 43.1 مليون مسافر، مقارنة مع 40.5 مليون مسافر في الفترة نفسها من عام 2016، حسب تقرير أصدرته مطارات دبي أمس.

وعلى صعيد حركة يونيو الماضي أظهر التقرير، ارتفاع عدد مستخدمي المطار إلى 6.08 مليون مسافر بزيادة 3.9%، مقارنة مع 5.85 مليون مسافر في الشهر المناظر من العام الماضي.

وأرجعت مطارات دبي سبب النمو المتواضع هذا لتصادف شهر رمضان المبارك الذي تنخفض خلاله حركة السفر.

واحتلت الهند مقدمة الأسواق من حيث إجمالي عدد المسافرين المستخدمين للمطار خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي 5.94 مليون مسافر، تلتها السعودية بـ 3.1 مليون مسافر، والمملكة المتحدة 3.06 مليون مسافر، وباكستان 2.2 مليون مسافر والولايات المتحدة بإجمالي 1.56 مليون مسافر.

أما من حيث نسبة النمو خلال النصف الأول من العام الجاري، فاحتلت أميركا الجنوبية المرتبة الأولى بنمو نسبته 36.4% تلتها أوروبا الشرقية 28.7% وآسيا 18.7%.

من حيث المدن احتلت لندن المرتبة الأولى بإجمالي 1893038 مسافراً، تلتها مومباي 1205504، وبانكوك (1037606)، ونيودلهي 1016183 مسافراً. وعلى صعيد عدد الرحلات، وصل عدد الحركات الجوية عبر المطار خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 205 آلاف و996 حركة، مقارنة مع 207 آلاف و970 حركة في الفترة المناظرة من العام 2016 بانخفاض نسبته 0.9%. وكان متوسط ​​عدد الركاب لكل رحلة خلال النصف الأول 218 راكباً، بزيادة 6.9%، مقارنة مع 204 ركاب خلال نفس الفترة من عام 2016. وعلى صعيد الشحن الجوي بلغ حجم الشحن عبر مطار دبي الدولي في النصف الأول من العام الجاري، مليون طن و302 ألف و911 كلج من الشحن بزيادة نسبتها 1.6%، مقارنة مع مليون و282 ألفاً و025 كلج في الفترة نفسها من العام 2016.

وقال جمال الحاي نائب الرئيس في مطارات دبي: «نتطلع إلى الربع الثالث بشكل إيجابي مع الارتفاع المتوقع أن تشهده حركة المسافرين مع انتهاء العطل المدرسية والإجازات».