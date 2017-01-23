1,4 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي نحو مليار و382 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 245 مبايعة بقيمة مليار و212 مليون درهم، منها 36 مبايعة للأراضي بقيمة 810 ملايين درهم و209 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 402 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 277 مليون درهم في منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 277 مليون درهم في منطقة الروية الأولى تليها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات, إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 109 ملايين درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 7 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم وثالثة في معيصم الأول بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 22 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 85 مليون درهم وتلتها منطقة الوصل بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 170 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 103 ملايين درهم و45 رهن فلل وشقق بقيمة 67 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة ند الحمر بقيمة 45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 10 ملايين درهم.