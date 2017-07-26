9.64 مليار درهم أرباح بنوك أبوظبي النصفية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية لبنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من 2017، إلى 9.64 مليار درهم، بزيادة قدرها 343 مليون درهم بنمو نسبته 3.7% مقارنة مع 9.3 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتظهر البيانات، أعدتها «الاتحاد» للبنوك الأربعة، وهي بنوك «أبوظبي الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» ومصرف أبوظبي الإسلامي، أنها تمكنت من تحقيق 4.616 مليار درهم أرباحاً صافية خلال الربع الثاني من 2017.

ووفقاً للبيانات، بلغت القيمة الإجمالية للودائع المصرفية للبنوك الأربعة نحو 712 مليار درهم بنهاية يونيو 2017، مقارنة مع 731.5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وانخفضت محفظة القروض المصرفية والتسهيلات بنسبة 4,9%، ليستقر رصيد محفظة الائتمان لديها عند 634 مليار درهم بنهاية يونيو 2017 مقارنة مع 666 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.

ونتيجة للانخفاض في محفظة الائتمان، تراجعت الموجودات الإجمالية لبنوك أبوظبي الأربعة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 46 مليار درهم بنسبة 4%، لتبلغ قيمتها 1.109 تريليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع 1,155 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، وفقاً للبيانات التي أفصحت عنها البنوك.